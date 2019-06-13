Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок

Китайская компания Vivo Communication Technology Co. Ltd., один из мировых лидеров в категории смартфонов, выходит на украинский рынок.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Свою долю в мировом рынке она оценивает в 7%. Отмечено, что продукцией компании пользуются 200 млн человек.

Согласно пресс-релизу, в Китае Vivo занимает второе место после Huawei среди производителей смартфонов, а в мире – пятое. Отмечается, что компания продала более 600 млн телефонов.

“Украина стала первой страной Европы, куда пришла компания. Украинский рынок является перспективным для нас, а также может стать надежным плацдармом для создания офиса, который будет помогать всем странам Европы вести единую коммуникацию и информировать о новинках компании”, – заявили в Vivo.

На сайте Vivo уже доступна украинская версия. Там упоминаются пять моделей смартфонов. Компания также запустила официальные страницы в Facebook и Instagram. Кроме того, Vivo ищет сотрудников на Work.ua.

Бренд Vivo принадлежит китайской корпорации BBK. Компания была основана в 2009 году в Китае. С 2014 она начала экспансию на международные рынки. Vivo принадлежит шесть научно-исследовательских центров и четыре завода, два из которых находятся в Китае, по одному – в Индии и Индонезии.

Корпорации BBK принадлежат еще два производителя смартфонов – Oppo и OnePlus.

По данным портала China Internet Watch, в тройку самых продаваемых на этом рынке в Китае брендов в 2018 году вошли компании Huawei (119,17 млн гаджетов), Oppo (76,37 млн) и Vivo (74,64 млн).