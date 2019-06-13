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Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок

Один из крупнейших китайских производителей смартфонов выходит на украинский рынок

Китайская компания Vivo Communication Technology Co. Ltd., один из мировых лидеров в категории смартфонов, выходит на украинский рынок.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Свою долю в мировом рынке она оценивает в 7%. Отмечено, что продукцией компании пользуются 200 млн человек.

Согласно пресс-релизу, в Китае Vivo занимает второе место после Huawei среди производителей смартфонов, а в мире – пятое. Отмечается, что компания продала более 600 млн телефонов.

“Украина стала первой страной Европы, куда пришла компания. Украинский рынок является перспективным для нас, а также может стать надежным плацдармом для создания офиса, который будет помогать всем странам Европы вести единую коммуникацию и информировать о новинках компании”, – заявили в Vivo.

На сайте Vivo уже доступна украинская версия. Там упоминаются пять моделей смартфонов. Компания также запустила официальные страницы в Facebook и Instagram. Кроме того, Vivo ищет сотрудников на Work.ua.

Бренд Vivo принадлежит китайской корпорации BBK. Компания была основана в 2009 году в Китае. С 2014 она начала экспансию на международные рынки. Vivo принадлежит шесть научно-исследовательских центров и четыре завода, два из которых находятся в Китае, по одному – в Индии и Индонезии.

Корпорации BBK принадлежат еще два производителя смартфонов – Oppo и OnePlus.

По данным портала China Internet Watch, в тройку самых продаваемых на этом рынке в Китае брендов в 2018 году вошли компании Huawei (119,17 млн гаджетов), Oppo (76,37 млн) и Vivo (74,64 млн).

По материалам НВ
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