Названы основные национальные риски Украины

Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция.
Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.
Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.
Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:
Среди зон минимального риска выделяют:
А среди зон наибольшего риска:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве реализуют больше 500 проектов, улучшающих жизнь3 ч. назад - 370 7
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 1970 6
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 1911 6
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 2337 6
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5518 5
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5518 5
Польша готова соединить свой газопровод с украинскимВчера, 15:42 - 2473 1
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 2337 6
Прибыльные гривневые вкладыВчера, 13:10 - 2272 2
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 1970 6
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 1610
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1193 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1849
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1532
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8491 14