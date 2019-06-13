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Названы основные национальные риски Украины

Названы основные национальные риски Украины

Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция.

Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.

Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.

Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.

Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:

  • Органы государственной власти,
  • Международные учреждения или организации,
  • Учреждения, органы, офисы или агентства ЕС,
  • Дипломатические представительства иностранных государств,
  • Публичные юридические лица,
  • Лица, которые имеют счета для получения ЗП, стипендий, других социальных выплат,
  • ОСМД,
  • Плательщики коммунальных услуг предприятия ЖКХ, провайдеры доступа в Интернет и к услугам телевидения.

Среди зон минимального риска выделяют:

  • Компании, осуществляющие обычные (понятные) операции. Платят налоги,
  • Рядовые граждане, осуществляющие операции на незначительные суммы,
  • Клиенты, к которым отсутствуют подозрения в ОС/ФТ.

А среди зон наибольшего риска:

  • Публичные деятели и связанные с ними лица,
  • Общественные объединения,
  • Неприбыльные (религиозные, благотворительные) организации,
  • Политические партии.
По материалам Finance.UA
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