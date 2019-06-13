Названы основные национальные риски Украины

Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция.

Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.

Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.

Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.

Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:

Органы государственной власти,

Международные учреждения или организации,

Учреждения, органы, офисы или агентства ЕС,

Дипломатические представительства иностранных государств,

Публичные юридические лица,

Лица, которые имеют счета для получения ЗП, стипендий, других социальных выплат,

ОСМД ,

, Плательщики коммунальных услуг предприятия ЖКХ , провайдеры доступа в Интернет и к услугам телевидения.

Среди зон минимального риска выделяют:

Компании, осуществляющие обычные (понятные) операции. Платят налоги,

Рядовые граждане, осуществляющие операции на незначительные суммы,

Клиенты, к которым отсутствуют подозрения в ОС/ФТ.

А среди зон наибольшего риска: