В НБУ рассказали, с какими схемами приходится сталкиваться отделу финмониторинга (инфографика)

Как рассказал Finance.ua на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк, Нацбанк видит реальные улучшения на банковском рынке страны с 2018 года.
Но несмотря на это, сегодня спрос на нелегальное обналичивание средств в Украине не пропал. Более того, некоторые ищут новые возможности, нерегулируемые сферы. Из банковского сектора «плохие операции» стали уходить на другие рынки.
«Пока в Украине теневая экономика 40-50%, будет оставаться спрос на новые схемы. Пока мы не научим банки и микрофинансовые организации (МФО) более внимательно выбирать клиентов, ситуацию изменить будет крайне сложно», – отмечает Черняк.
Со слов начальника Управления финансового мониторинга НБУ, банки начали применять более комплексные меры контроля, которые лучше обеспечивают выявление и контроль соответствующих угроз. Небанковские финорганизации пока применяют более узкий круг мер для минимизации выявленных рисков.
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