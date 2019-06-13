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Подсчитали, на какую сумму выдал кредитов небанковский финсектор Украины в 2018-м (инфографика)

Подсчитали, на какую сумму выдал кредитов небанковский финсектор Украины в 2018-м (инфографика)

Результаты 2018 года свидетельствуют о том, что все организации небанковского сектора достаточно успешны.

Об этом на MFO ANTISUMMIT 2019 рассказал член комиссии Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

По его словам, уже три года происходит рост всех базовых показателей небанковских финансовых организаций.

«Если говорить об объеме кредитов — это более 67 млрд гривен, которые выданы в прошлом году. И в основном эти кредиты выдавали физическим лицам. Если сравнивать с 2017 годом — рост на 45%», – отметил Залетов.

При этом только за первый квартал этого года небанковские финансовые учреждения уплатили налог на прибыль в размере 475 млн гривен, что на 34% больше, чем в первом квартале 2018 года.

«Несмотря на то, что объем активов составляет около 200 млрд гривен, то есть значительно меньше, чем банковская система, по объему уплаченного налога на прибыль – 67% от банковской системы», – говорит Залетов.

По материалам Finance.UA
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