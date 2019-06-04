День финансов, 13 июня: абонплата за коммуналку, разделение УЗ, ржавые балки Подольско-Воскресенского моста

Четверг, 13 июня, оказался не очень удачным:

Для Укрзализныци: её планируют разделить по-новому. Правительство решило провести полную смену организационной структуры предприятия. Так, на смену нынешнему региональному делению должно прийти сегментирование по бизнес-направлениям. Проще говоря, компания будет разделена на несколько составляющих грузовые перевозки, пассажирские, управление инфраструктурой, производство и сервис, управление неформальными активами. Пока до конца не понятно, кому и насколько это поможет.

Более того, Омелян уже предложил переименовать украинские железные дороги. Один из наших читателей под ником liteon отреагировал на предложение министра инфраструктуры и дал отмашку: «Пусть будет Ukrainische Bahn». В комментариях читатели Finance.ua даже предлагают поставить Омеляну памятник, или ввести «орден Гиперлупа». Присоединяйтесь к обсуждению.

Для тех, кто не создаст ОСМД. В Украине согласно закону о жилищно-коммунальных услугах тот, кто не создаст ОСМД или не выберет управляющего своего дома, должен вносить абонплату на коммуналку. Важно отметить, что деньги будут взиматься ежемесячно, даже если не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному.

Для ржавых балок на Подольско-Воскресенском мосту. Скоро их эра подойдет к концу – балки планируют разобрать. И хотя огромные ржавые трубы являются неизменным “украшением” моста уже много лет, Кличко обещает, что в начале осени этих ржавых балок на мосту не будет. Мост будет выглядеть совсем по-другому.

Для тех, кто уже забрал деньги с гривневого депозита. По подсчетам НБУ, объем гривневых депозитов населения в банках уменьшился до 276,26 млрд грн (2,9%). По всей видимости, те, кто забирал свои средства с депозитов, так и не успели воспользоваться «Бонусом к депозиту» от Finance.ua. Так и не получив прибавление к процентной ставке. Но не беда, поскольку программа развивается, и с каждым днем к ней присоединяется все больше банков и пользователей. Не ленитесь получать больше, переходите по ссылке:

Для американской компании Verizon Communications. Huawei потребовала от нее ни много ни мало – $1 млрд за патенты. «Учитывая более широкий геополитический контекст, любая проблема, касающаяся Huawei, имеет последствия для всей отрасли, а также вызывает обеспокоенность на национальном и международном уровнях», – прокомментировали в Verizon Communications.

Для тех, у кого в авто полицейский не нашел аптечку. Поездку без аптечки на легковом авто следует квалифицировать по ст. 125 КУоАП, которая влечет за собой лишь предупреждение. Однако, при отсутствии аптечки полицейские обвиняют водителя в нарушении требований п. 31.4.7 “є” ПДД. Они руководствуются ч. 1 ст. 121 КУоАП, которая устанавливает ответственность за управление авто с техническими неполадками, эксплуатация с которыми запрещается, и влечет штраф.