0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 606 0

Омелян предложил переименовать украинские железные дороги

Омелян предложил переименовать украинские железные дороги

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил переименовать региональные филиалы “Укрзализныци”.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

“Маленькая просьба, при реорганизации железных дорог также осуществить их переименование. Потому что, слава Богу, от оккупации мы российской избавились и надо поставить на этом точку, чтобы у нас не было ни Юго-Западной, ни Южной там, где они не должны быть”, — сообщил Омелян.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.