Омелян предложил переименовать украинские железные дороги

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил переименовать региональные филиалы “Укрзализныци”.
Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.
“Маленькая просьба, при реорганизации железных дорог также осуществить их переименование. Потому что, слава Богу, от оккупации мы российской избавились и надо поставить на этом точку, чтобы у нас не было ни Юго-Западной, ни Южной там, где они не должны быть”, — сообщил Омелян.
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