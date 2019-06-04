Омелян предложил переименовать украинские железные дороги

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил переименовать региональные филиалы “Укрзализныци”.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

“Маленькая просьба, при реорганизации железных дорог также осуществить их переименование. Потому что, слава Богу, от оккупации мы российской избавились и надо поставить на этом точку, чтобы у нас не было ни Юго-Западной, ни Южной там, где они не должны быть”, — сообщил Омелян.