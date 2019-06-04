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Юрист рассказал, чем грозит водителю отсутствие аптечки в авто

Юрист рассказал, чем грозит водителю отсутствие аптечки в авто

В Украине ездить на автомобиле без аптечки запрещено, но штраф за это незаконен.

Об этом сообщает “Дорожный Адвокат” на странице в Facebook.

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Поездку без аптечки на легковом авто следует квалифицировать по ст. 125 КУоАП, которая влечет за собой лишь предупреждение. Однако, при отсутствии аптечки полицейские обвиняют водителя в нарушении требований п. 31.4.7 “є” ПДД. Они руководствуются ч. 1 ст. 121 КУоАП, которая устанавливает ответственность за управление авто с техническими неполадками, эксплуатация с которыми запрещается, и влечет штраф в 340 грн.

Этот же пункт ПДД запрещает ездить на авто без аптечки с нанесенными на нее сведениями о типе транспортного средства, для которого она предназначена.

Однако, отсутствие в легковушке аптечки не говорит о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация, а потому нарушение требований п. 31.4.7 “є” ПДД об отсутствии аптечки не подпадает под признаки административного правонарушения по ч.1 ст.121 КУоАП.

Для перевозчиков пассажиров действуют несколько иные нормы:

Так, для них предусмотрен штраф на основании ч.2 ст. 121 КУоАП в размере 680 грн. Если пассажироперевозчик в течение года совершит любое другое нарушение по ч.1-3 ст. 121 КУоАП (различные неисправности автомобиля, переоборудование с нарушением, отсутствие техосмотра и т.д.), то ему грозит лишение права управления на 3-6 месяцев.

По материалам Finance.UA
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