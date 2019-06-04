Huawei потребовала у американской компании $1 млрд за патенты

Компания Huawei потребовала от американской компании Verizon Communications выплату пошлины за выдачу патентов в размере более 1 миллиарда долларов. Сборы взимаются за использование более 230 патентов на сетевое оборудование.
Об этом пишет CNet.
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Verizon использует оборудование от других компаний, которое опирается на патенты Huawei, охватывающие сетевое оборудование, проводную инфраструктуру и др.
“Учитывая более широкий геополитический контекст, любая проблема, касающаяся Huawei, имеет последствия для всей нашей отрасли, а также вызывает обеспокоенность на национальном и международном уровнях”, – отметил представитель американской компании.
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