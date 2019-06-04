0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Huawei приостанавливает разработку новых ноутбуков

Huawei приостанавливает разработку новых ноутбуков

Из-за американских санкций компания Huawei вынуждена приостановить разработки ноутбуков на процессорах Intel и AMD.

Источники в Тайване уверяют, что китайский гигант попросил своих партнеров по цепочке поставок прекратить работы.

Компания также попросила приостановить работу над новыми проектами. Этот шаг затрагивает как собственные компьютеры Huawei MateBook, так и устройства суббренда Honor, которые продаются под брендом MagicBook.

По данным Digitimes, ряд поставщиков получили от Huawei памятку о прекращении поставок. Проблемы связаны с тем, что у Huawei нет альтернативы Intel и ОС Windows. И Intel, и Microsoft являются американскими компаниями и не имеют возможности вести бизнес с Huawei. AMD, процессоры которой установлены на некоторых ПК Huawei, также является американской компанией.

Несмотря на то, что Huawei смогла запастись чипсетами для своих мобильных телефонов после того, как в прошлом году США прекратили сотрудничать с ZTE, она не смогла сделать то же самое для своего бизнеса ноутбуков.

Сегмент ноутбуков Huawei значительно вырос с тех пор, как он начал развиваться несколько лет назад. Ожидалось, что рост отгрузки достигнет 277,3%, но эта цифра больше не будет достигнута после недавних событий. MateBook X Pro, выпущенный ранее в этом году, установил рекорд продаж, принеся 10 миллионов иен всего за 10 минут в китайском магазине электронной коммерции.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.