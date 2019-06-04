Huawei приостанавливает разработку новых ноутбуков

Из-за американских санкций компания Huawei вынуждена приостановить разработки ноутбуков на процессорах Intel и AMD.

Источники в Тайване уверяют, что китайский гигант попросил своих партнеров по цепочке поставок прекратить работы.

Компания также попросила приостановить работу над новыми проектами. Этот шаг затрагивает как собственные компьютеры Huawei MateBook, так и устройства суббренда Honor, которые продаются под брендом MagicBook.

По данным Digitimes, ряд поставщиков получили от Huawei памятку о прекращении поставок. Проблемы связаны с тем, что у Huawei нет альтернативы Intel и ОС Windows. И Intel, и Microsoft являются американскими компаниями и не имеют возможности вести бизнес с Huawei. AMD, процессоры которой установлены на некоторых ПК Huawei, также является американской компанией.

Несмотря на то, что Huawei смогла запастись чипсетами для своих мобильных телефонов после того, как в прошлом году США прекратили сотрудничать с ZTE, она не смогла сделать то же самое для своего бизнеса ноутбуков.

Сегмент ноутбуков Huawei значительно вырос с тех пор, как он начал развиваться несколько лет назад. Ожидалось, что рост отгрузки достигнет 277,3%, но эта цифра больше не будет достигнута после недавних событий. MateBook X Pro, выпущенный ранее в этом году, установил рекорд продаж, принеся 10 миллионов иен всего за 10 минут в китайском магазине электронной коммерции.