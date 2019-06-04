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Строительство Подольско-Воскресенского моста: Кличко показал, как проходят работы

Строительство Подольско-Воскресенского моста: Кличко показал, как проходят работы

В Киеве к концу лета на строящемся Подольско-Воскресенском мосту планируют разобрать монтажные балки. Они выглядят как огромные ржавые трубы и являются неизменным “украшением” моста уже много лет.

Видео с грандиозной стройки мэр Киева выложил на своей странице в Facebook, сообщает Сегодня.

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“В конце лета – начале осени этих ржавых балок на мосту не будет, он будет выглядеть совсем по-другому”, – рассказал Кличко.

По словам мэра Виталия Кличко, который провел там выездное совещание, за последние несколько месяцев на мосту проложили 300-400 метров полотна по направлению к арке, также вскоре закончат один из съездов.

По материалам Сегодня
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