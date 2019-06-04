0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 223 0

В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту

В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: Кличко рассказал, когда откроется автосообщение через Подольско-Воскресенский мост

Как сообщается, с 14:00 13 июня до 06:00 8 июля в связи с ремонтными работами на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

“Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.