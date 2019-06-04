В Киеве на месяц ограничат движение на Южном мосту

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: Кличко рассказал, когда откроется автосообщение через Подольско-Воскресенский мост

Как сообщается, с 14:00 13 июня до 06:00 8 июля в связи с ремонтными работами на Южном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и второй полосах в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

“Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ”, – говорится в сообщении.