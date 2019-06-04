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В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)

В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)

В Украине согласно закону о жилищно-коммунальных услугах все, кто не создаст ОСМД или не выберет управляющего своего дома, должны вносить абонплату на коммуналку.

Платить ежемесячную абонплату должны только те, кто подписал индивидуальные договоры. Собранные деньги должны тратиться на подписание документов, обслуживание счетчиков, взыскание долгов. Важно отметить, что деньги будут взиматься ежемесячно, даже если совсем не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному.

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Кабмин разработал проект с максимальным размером платы. Ее привязали к минимальной зарплате. Соответственно, каждый раз, когда в Украине повышают минималку, поставщики коммунальных услуг могут повышать абонентскую плату.

Формула подсчета размера абонентской платы выглядит так:

Минимальна зарплата × 2,58 × 0,15 × К, где:

  • 2,58 – среднее количество человек в семье;
  • 0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;
  • К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

По материалам Обозреватель
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