0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 299 0

Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов

Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за май 2019 года уменьшился на 2,9% – до почти 276,26 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

При этом, по оперативным данным НБУ, за май 2019 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,5% – до 8,57 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за май 2019 года, по оперативным данным, вырос на 2,2% – до 266,52 млрд грн. За май валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) упал на 1,7% – до почти 4,98 млрд долл. США.

В общем в мае депозиты, привлеченные на счета резидентов, сократились на 0,2% – до почти 938,23 млрд грн.

Кстати, если вас не устраивает процент с вашего депозита, заходите на специальный раздел «Бонус к депозиту» от Finance.ua и получайте весомое прибавление к процентной ставке банка, который участвует в программе.

Получить «Бонус к депозиту»

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.