Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов

Объем гривневых депозитов населения в платежеспособных банках за май 2019 года уменьшился на 2,9% – до почти 276,26 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
При этом, по оперативным данным НБУ, за май 2019 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,5% – до 8,57 млрд долл. США.
Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за май 2019 года, по оперативным данным, вырос на 2,2% – до 266,52 млрд грн. За май валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) упал на 1,7% – до почти 4,98 млрд долл. США.
В общем в мае депозиты, привлеченные на счета резидентов, сократились на 0,2% – до почти 938,23 млрд грн.
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