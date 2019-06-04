День финансов, 7 июня: ПриватБанк и суды, счетчики во всех домах и выплата половины долгов Украины

Пятница, 7 июня. Приватные истории:

ПриватБанк и долги компаний Коломойского. Заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук заявила, что подтвержденный аудитом долг связанных с олигархом Игорем Коломойским лиц и компаний составляет 212 млрд гривен. Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

ПриватБанк и суды с Россией из-за Крыма. Оккупация Крыма, которая длится уже пять лет, привела к потере украинским государственным ПриватБанком 9 млрд долларов. Об этом заявила замглавы правления банка Галина Пахачук. Она напомнила, что банк уже выиграл дело по сути в инвестиционном арбитраже против России: в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, и процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.

Кстати, со слов той же Пахачук, из-за судебных атак из ПриватБанка унесли десятки миллионов долларов и евро. На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.

НеПриватные истории:

Половину выплатили. За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн, сообщается на сайте Минфина. При этом 176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания. Накануне в Минфине сообщили об успешном прохождении первого пикового периода по долгам в этом году – в мае было выплачено 2,6 миллиарда долларов. Вторым пиковым месяцем будет сентябрь.

Кстати о кредитах, Finance.ua подготовил для вас новое видео , в котором объясняем, на что обращает внимание банк, когда вы приходите к нему за кредитом.👇

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Сектор НафтоГАЗА. Как сообщил министр энергетики Игорь Насалик, проблема «Нафтогаза Украины» в самом «Нафтогазе». Если НАК выполнит свои обязательства по разделению в отдельные структуры, газотранспортная система будет разделена, то тогда «Нафтогаз» будет дилером на рынке Украины, одним среди прочих. В таком случае цена может снизится.

Счетчики тепла всем. По словам голови Минрегионразвития Геннадия Зубко, количество домовых счетчиков тепла в Украине увеличилось в несколько раз. Теперь до 2020 года страна должна выйти на 100% учет тепловой энергии в многоэтажных домах, что позволит гражданам платить за фактически полученную услугу, а не начисленную по нормативам.