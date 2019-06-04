ПриватБанк судится с Россией из-за Крыма (сумма потерь)

Оккупация Крыма, которая длится уже пять лет, привела к потере украинским государственным ПриватБанком 9 млрд долларов.
Об этом заявила замглавы правления банка Галина Пахачук.
“Иск [в инвестиционный арбитраж в Гаагу] подан на сумму свыше 1 млрд долларов. Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 млрд долларов – это валютная позиция, это кредиты”, – заявила Пахачук.
Она напомнила, что банк уже выиграл дело по сути в инвестиционном арбитраже против России: в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, и процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.
Среди других проблем Пахачук назвала долг компаний, вероятно, подконтрольных бывших владельцам банка, достигший 240 млрд грн в гривневом эквиваленте, из которых 212 млрд грн подтверждены аудиторским заключением. Комментируя влияние последних судебных решений, принятых в пользу экс-владельцев банка, Пахачук отметила, что “этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае”.
“На “судебный” информационный фон реагировали далеко не все – за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте. Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро”, – сказала Пахачук.
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