Из-за судебных атак из ПриватБанка унесли десятки миллионов долларов и евро

На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро.
Об этом в интервью НВ Бизнес сказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.
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“Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 миллионов долларов и 27 миллионов евро”, – сказала Пахачук.
По ее словам, “весь этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае, когда клиенты все время слышали с высоких трибун о проигранных судах. На «судебный» информационный фон реагировали далеко не все – за эти два месяца был отток ресурсов в основном в иностранной валюте”.
Пахачук также отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года.
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