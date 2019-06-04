В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения

Как сообщил министр энергетики Игорь Насалик в ходе заседания правительства, “проблема «Нафтогаза Украины» в самом «Нафтогазе». Если НАК выполнит свои обязательства по разделению в отдельные структуры, газотранспортная система будет разделена, то тогда «Нафтогаз» будет заниматься тем, чем должен заниматься – будет дилером на рынке Украины, одним среди прочих.
По его словам, проанализировав индикаторы цен на газ на европейских биржах, можем видеть, что там цена упала, хотя на рынке Украины выросла.
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Насалик отметил, что Гройсман говорил о том, что цены на газ не соответствуют рыночным. “На последнем заседании мы внесли изменения в Постановление 293, где установили соответствующие индикаторы, по которым «Нафтогаз» должен реализовывать газ населению. Если их выполнять, то цена может снизиться на 700-800 грн», – отметил он.
От чего зависит уровень цен на газ в регионах:
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