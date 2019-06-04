0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения

В правительстве рассказали, что может повлиять на цены на газ для населения

Как сообщил министр энергетики Игорь Насалик в ходе заседания правительства, “проблема «Нафтогаза Украины» в самом «Нафтогазе». Если НАК выполнит свои обязательства по разделению в отдельные структуры, газотранспортная система будет разделена, то тогда «Нафтогаз» будет заниматься тем, чем должен заниматься – будет дилером на рынке Украины, одним среди прочих.

По его словам, проанализировав индикаторы цен на газ на европейских биржах, можем видеть, что там цена упала, хотя на рынке Украины выросла.
 
Читайте также: В Нафтогазе сообщили, что уже снизили цену на газ

Насалик отметил, что Гройсман говорил о том, что цены на газ не соответствуют рыночным. “На последнем заседании мы внесли изменения в Постановление 293, где установили соответствующие индикаторы, по которым «Нафтогаз» должен реализовывать газ населению. Если их выполнять, то цена может снизиться на 700-800 грн», – отметил он.

Справка Finance.ua

От чего зависит уровень цен на газ в регионах:

  • Уровень розничных цен для населения зависит от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
  • В июне, по сравнению с маем, розничные цены выросли на 4,5-4,9% в зависимости от региона.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.