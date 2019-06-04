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Зубко назвал сроки установки счетчиков тепла во всех домах Украины

Зубко назвал сроки установки счетчиков тепла во всех домах Украины

Количество домовых счетчиков тепла в Украине увеличилось в несколько раз. Теперь до 2020 года страна должна выйти на 100% учет тепловой энергии в многоэтажных домах, что позволит гражданам платить за фактически полученную услугу, а не начисленную по нормативам.

Об этом заявил вице-премьер-министр, глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Сегодня.

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“Мы ввели коммерческий учет, и вы видите, что с 2014 года, когда домовой учет тепловой энергии был на уровне 23%, сейчас за 2018 год мы вышли на показатель 80% и задача стоит на протяжении 2019-2020 года выйти на 100% домового учета, который касается многоэтажного сектора”, – сказал Зубко.

По его словам, это даст возможность качественно управлять потреблением на уровне домохозяйства и на уровне объединения совладельцев.

По материалам Сегодня
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