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Сколько пенсионеров получили выплаты субсидии "живыми" деньгами (инфографика)

Сколько пенсионеров получили выплаты субсидии "живыми" деньгами (инфографика)

Пенсионный фонд Украины в мае обеспечил выплату жилищных субсидий за апрель наличными.

Об этом информирует пресс-служба Фонда.

По данным ПФ, выплаты получили 2,23 млн пенсионеров, а общая сумма составила 1,82 млрд грн.

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Справка Finance.ua

  • Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Украины в январе-апреле 2019 года были назначены на сумму 730,7 млн
  • Это на на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
По материалам Finance.UA
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