Сколько пенсионеров получили выплаты субсидии "живыми" деньгами (инфографика)

Пенсионный фонд Украины в мае обеспечил выплату жилищных субсидий за апрель наличными.
Об этом информирует пресс-служба Фонда.
По данным ПФ, выплаты получили 2,23 млн пенсионеров, а общая сумма составила 1,82 млрд грн.
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