В Минсоцполитики объяснили, когда приходят платежки получателям субсидии с "минусом"

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Субсидианты, у которых были неиспользованные субсидии за октябрь 2018 – январь 2019 года, имели право воспользоваться ими до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля-апреля 2019 года.
Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.
Поэтому долги, которые выставили в июне таким домохозяйствам поставщиками коммунальных услуг, являются незаконными.
Если по состоянию на май в личных кабинетах субсидиантов была переплата, а в июне появился долг, это повод для получателей жилищных субсидий требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета.
Узнать причину происхождения долга можно, запросив у коммунальщиков помесячную распечатку информации: какая социальная норма, сколько газа, воды, тепла, света фактически потреблено домохозяйством, сколько уплачено, а сколько сэкономлено. На основе этих данных можно определить правомерность выставления задолженности и причин ее возникновения.
Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:
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