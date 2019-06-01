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В Минсоцполитики объяснили, когда приходят платежки получателям субсидии с "минусом"

В Минсоцполитики объяснили, когда приходят платежки получателям субсидии с "минусом"

Субсидианты, у которых были неиспользованные субсидии за октябрь 2018 – январь 2019 года, имели право воспользоваться ими до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля-апреля 2019 года.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

Поэтому долги, которые выставили в июне таким домохозяйствам поставщиками коммунальных услуг, являются незаконными.

Если по состоянию на май в личных кабинетах субсидиантов была переплата, а в июне появился долг, это повод для получателей жилищных субсидий требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета.

Узнать причину происхождения долга можно, запросив у коммунальщиков помесячную распечатку информации: какая социальная норма, сколько газа, воды, тепла, света фактически потреблено домохозяйством, сколько уплачено, а сколько сэкономлено. На основе этих данных можно определить правомерность выставления задолженности и причин ее возникновения.

Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:

  • Во-первых, задолженность в июньской платежке могла появиться у тех людей, которые за май не оплатили счета за коммунальные услуги.
  • Во-вторых, семьи, потребляющие больше предоставленных им социальных нормативов, должны доплатить за фактически потребленную услугу сверх нормы.
  • В-третьих, если у субсидианта к началу отопительного сезона (2018-2019 гг.) была накоплена задолженность и не уплачена в течение зимы. Такая задолженность субсидией не покрывается и должна уплачиваться субсидиантом самостоятельно.
По материалам Finance.UA
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