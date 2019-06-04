Украина выплатила половину долгов за 2019 год

За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн, сообщается на сайте Минфина в четверг, 6 июня.
При этом 176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.
Согласно обнародованным данным о прогнозном объеме долговых платежей в целом за 2019 год, которые по состоянию на 1 июня были на уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев оплачена почти половина, или 48% годовых долговых платежей.
Также сообщается, что государственные заимствования за январь-май составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн – от размещения ОВГЗ.
Накануне в Минфине сообщили об успешном прохождении первого пикового периода по долгам в этом году – в мае было выплачено 2,6 миллиарда долларов. Вторым пиковым месяцем будет сентябрь.
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