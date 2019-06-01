День финансов, 5 июня: о частных тягах в Борисполь, полетах за 30 евро, южнокорейских б/у авто

Среда, 5 июня. Если летняя погода не дает вам спокойно сидеть в офисе, вот вам несколько возможных направлений:
На частной тяге в Борисполь. Глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил о возможности появления частных поездов на маршруте «Киев Борисполь Экспресс». Глава правления «Укрзализныци» считает, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров. Один поезд такой комплектации «потянет» на 9 млн евро. Напомним, сейчас для работы на линии задействованы шесть дизельных рельсовых автобусов PESA 620M, которые за раз могут перевозить до 100 пассажиров.
На самолетах от Ryanair и Wizz Air. Лоу-косты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето. Оба лоу-коста включают в самый доступный тариф перевозку только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см у Ryanair и до 40х30х20 см у Wizz Air. Вот несколько любопытных и недорогих направлений.
По Украине в южнокорейских б/у авто. Группа компаний АИС заключила импортерское соглашение на поставку автомобилей с пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи. АИС планирует закупать подержанные автомобили только у официальных представителей заводов-производителей в состоянии, не нуждающемся в восстановлении.
В Брюссель к Зеленскому. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель, где успел высказаться относительно слухов по дефолту, рассказать о своей позиции относительно ситуации с ПриватБанком, выступить против строительства Северного потока-2
В Италию за новой валютой. Итальянский парламент одобрил проект разработки новой «валюты», которую будут использовать наравне с евро. Правда, речь идет о выпуске краткосрочных гособлигаций, которыми местное правительство намерено рассчитываться с кредиторами и поставщиками. Ими также можно будет платить налоги и покупать у государства товары и услуги. Сторонники этой идеи уверены, что это «ход конем», который позволит в конечном итоге решить «неразрешимую» проблему многолетних долгов.
В Германию за золотом Венесуэлы. Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставило в качестве залога для получения кредита. Соглашение было подписано еще в 2016 году. Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов, а золото предоставила в качестве залога. Срок соглашения должен был истечь в 2021 году, однако Каракас просрочил платежи по кредитам, поэтому банк забрал золото досрочно.
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