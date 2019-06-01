В «Укрзализныце» заявили о возможном появлении частной тяги на линии в аэропорт Борисполь

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил о возможности появления частных поездов на маршруте «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт Борисполь как одном из вариантов расширения провозных мощностей.
«Вариантов приобретения подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и собственные средства «Укрзализныци», — рассказал Кравцов.
Читайте также: На Выдубичах приступили к строительству платформы для Kyiv Boryspil Express
Глава правления «Укрзализныци» считает, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров в количестве пяти единиц, которые смогли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в Борисполь и в обратном направлении.
«Один поезд такой комплектации потянет на 9 млн евро. К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована», — заявил Кравцов.
Сейчас для работы на линии задействованы шесть дизельных рельсовых автобусов PESA 620M, которые за раз могут перевозить до 100 пассажиров. Подвижной состав работает на дизельном топливе, поскольку ответвление от основной железнодорожной магистрали в аэропорт Борисполь не электрифицировано. С 10 мая в пиковые часы «Укрзализныця» начала пускать в аэропорт сцепки из двух рельсовых автобусов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежаВчера, 09:03 - 20695 14
Курятина в Украине вдвое дешевле свининыВчера, 07:01 - 1084 8
Украина хочет увеличить количество лоукостов и отменить роуминг в ЕСВчера, 16:31 - 878 5
Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налоговВчера, 14:02 - 5641 5
Незаконное обогащение будет наказываться сроком до 12 лет - АПУВчера, 16:47 - 1141 4
С 1 июля будут действовать новые правила получения посылок из-за рубежаВчера, 09:03 - 20695 14
В Минсоцполитики объяснили, когда приходят платежки получателям субсидии с "минусом"Вчера, 10:01 - 7628
Сколько будет стоить ошибка в платежке на уплату налоговВчера, 14:02 - 5641 5
Volkswagen откроет новый завод по сборке своих моделейВчера, 10:14 - 2386
В Австрии решили проблему разряженных электромобилей3 ч. назад - 2274 1
Apple представила новую версию iOSВчера, 14:10 - 286
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 617
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 4132 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1381
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4237 6