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В «Укрзализныце» заявили о возможном появлении частной тяги на линии в аэропорт Борисполь

В «Укрзализныце» заявили о возможном появлении частной тяги на линии в аэропорт Борисполь

Глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил о возможности появления частных поездов на маршруте «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт Борисполь как одном из вариантов расширения провозных мощностей.

«Вариантов приобретения подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и собственные средства «Укрзализныци», — рассказал Кравцов.

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Глава правления «Укрзализныци» считает, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров в количестве пяти единиц, которые смогли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в Борисполь и в обратном направлении.

«Один поезд такой комплектации потянет на 9 млн евро. К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована», — заявил Кравцов.

Сейчас для работы на линии задействованы шесть дизельных рельсовых автобусов PESA 620M, которые за раз могут перевозить до 100 пассажиров. Подвижной состав работает на дизельном топливе, поскольку ответвление от основной железнодорожной магистрали в аэропорт Борисполь не электрифицировано. С 10 мая в пиковые часы «Укрзализныця» начала пускать в аэропорт сцепки из двух рельсовых автобусов.

По материалам Avianews.com
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