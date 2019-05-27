На Выдубичах приступили к строительству платформы для Kyiv Boryspil Express

На столичной станции метро Выдубичи, совмещенной с автовокзалом, началось строительство остановки, предназначенной для Kyiv Boryspil Express.

Об этом сообщил председатель АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.

Читайте також: В УЗ рассказали об уровне износа электропоездов и дизель-поездов

“На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство”, – сообщил Кравцов.

Он отметил, что пассажиры смогут воспользоваться услугами экспресса в аэропорт Борисполь, который будет останавливаться на станции, интегрированной с автовокзалом, и иметь удобный выход к метро.

“Должны закончить ремонтные работы уже к концу 2019 года”, – сказал Кравцов.