На Выдубичах приступили к строительству платформы для Kyiv Boryspil Express

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На столичной станции метро Выдубичи, совмещенной с автовокзалом, началось строительство остановки, предназначенной для Kyiv Boryspil Express.
Об этом сообщил председатель АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов.
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“На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство”, – сообщил Кравцов.
Он отметил, что пассажиры смогут воспользоваться услугами экспресса в аэропорт Борисполь, который будет останавливаться на станции, интегрированной с автовокзалом, и иметь удобный выход к метро.
“Должны закончить ремонтные работы уже к концу 2019 года”, – сказал Кравцов.
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