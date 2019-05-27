В УЗ рассказали об уровне износа электропоездов и дизель-поездов, которые обслуживают пассажиров

В УЗ описали состояние локомотивов, которые используются в пригородном железнодорожном транспорте. В частности, износ электропоездов составляет 87,46 % (91,63 % – переменного тока и 83,73 % – постоянного тока); дизель-поездов – 97,21 %, рельсовых автобусов – 26,5 %.

Об этом свидетельствуют данные УЗ.

В “Укрзализныце” считают, что причиной пожаров в пригородном железнодорожном транспорте является недостаточное финансирование и заниженные в течение 30 лет тарифы на ж/д перевозки, а также отсутствие законодательно закрепленной поддержки со стороны государства и местных властей.

“Пожары в пригородном железнодорожном подвижном составе вызывают технические неисправности вследствие длительной эксплуатации электро- и дизель-поездов и отсутствия средств на замену устаревшего парка”, – отметил директор по развитию бизнеса АО “Укрзализныця” Андрей Рязанцев.

На начало 2019 года нуждались в выполнении капитальных ремонтов в условиях заводов 73 состава дизель-поездов и 157 составов электропоездов. Ориентировочная необходимая сумма на выполнение указанных работ составляет для дизель-поездов 2190 млн гривен без НДС, для электропоездов – 4603 млн гривен без НДС.

По его словам, минимально необходимая потребность в обновлении парка электро- и дизель-поездов для обеспечения пригородных пассажирских перевозок составляет пять дизель-поездов и пять электропоездов ежегодно.

“У “Укрзализныци” нет достаточного количества финансовых ресурсов для осуществления необходимых ремонтных работ или закупки новых пригородных поездов. Убытки от пассажирских перевозок за 2018 год составил более 12 млрд гривен, в том числе 6 млрд гривен – по пригородным перевозкам”, – сообщил Рязанцев.