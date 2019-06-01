Немецкий банк конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота - Bloomberg

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Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставило в качестве залога для получения кредита.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Соглашение было подписано в 2016 году. Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов, а золото предоставила в качестве залога.
Срок соглашения должен был истечь в 2021 году, однако Каракас просрочил платежи по кредитам, поэтому банк забрал золото досрочно.
Отмечается, что представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать эту информацию.
В то же время сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента Хуана Гуайдо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у действующего президента Николаса Мадуро, 120 млн долларов. По их мнению, эта сумма равна разнице в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.
«Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, согласно которым разница, принадлежащая Центральному банку Венесуэлы, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», – сообщил венесуэльский оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес, назначенный Гуайдо спецпрокурором Боливарианской Республики.
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