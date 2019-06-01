В Италии хотят запустить новую валюту - альтернативу евро

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Итальянский парламент одобрил проект разработки новой «валюты», которую будут использовать наравне с евро. Речь идет о выпуске краткосрочных гособлигаций, которыми местное правительство намерено рассчитываться с кредиторами и поставщиками.
Об этом сообщает Le Figaro.
Ими также можно будет платить налоги и покупать у государства товары и услуги.
Итальянское правительство может напечатать таких облигаций стоимостью в несколько миллионов евро.
Сторонники этой идеи уверены, что это «ход конем», который позволит в конечном итоге решить «неразрешимую» проблему многолетних долгов.
В Le Figaro уточняют, что итальянские парламентарии проголосовали по этому проекту как раз в тот момент, когда Брюссель пригрозил Риму штрафом. 29 мая Еврокомиссия отправила итальянскому правительству письмо, в котором попросила объяснить недостаточный прогресс в сокращении государственных расходов, ведь в этом году долг страны может увеличиться до 133,7%. Если итальянцы не найдут убедительных объяснений тому, то им может грозить штраф в €3,5 млрд, то есть 0,2% ВВП страны.
В издании отмечают, что подобная идея очень похожа на предложения бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса, который также предлагал внедрить «параллельную платежную систему» в своей стране, ведь та должна была тоже каким-то образом рассчитываться по долгам.
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