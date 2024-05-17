Бронирование водителей в Украине: в Мининфраструктуры рассказали, есть ли изменения в этой сфере — Finance.ua

Бронирование водителей в Украине: в Мининфраструктуры рассказали, есть ли изменения в этой сфере Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Бронирование водителей в Украине: в Мининфраструктуры рассказали, есть ли изменения в этой сфере

В Министерстве инфраструктуры надеются на изменения в бронировании водителей. Там направили в Министерство экономики список всех профессий в части транспорта и в целом по министерству восстановления, которые нужно, чтобы были забронированы. В общем, в бронировании водителей по состоянию на 16 мая изменений нет.

Об этом рассказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в комментарии «Суспільному».

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«Бронирование водителей и бронирование всех возможных военнообязанных мужчин происходит по процедуре, установленной постановлением 76 Кабинета Министров. Плюс, если это касается сферы транспорта, то у нас еще есть 303-й приказ Министерства инфраструктуры, который также дает дополнительные критерии для того, чтобы забронировать водителей», — объяснил нынешнюю ситуацию Деркач.

По его словам, водители бронируются по специальной процедуре. Во-первых, предприятие должно быть признано критическим для жизнедеятельности государства. Во-вторых, это предприятие представляет 50% от своих работников. Это могут быть водители, если мы говорим о транспорте, механики и так далее. Также это могут быть другие категории профессий в этом конкретном предприятии. И на сегодняшний день около 30 организаций, которые на сегодняшний день комиссией, работающей в Министерстве, признаны критическими и подают документы для того, чтобы их водители были забронированы.

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При этом есть проблема с тем, что водители, проходящие эту процедуру бронирования, должны прийти в ТЦК, чтобы получить дополнительные документы. Как отметил Деркач, после этого бывают случаи, когда они получают повестку и фактически не успевают быть забронированными. Поэтому, сказал чиновник, нынешняя процедура, в принципе, работает, но снова есть риски того, что те водители или другие работники, они могут получить повестку и фактически быть призванными в Вооруженные Силы Украины.

«Что дальше? Мы знаем, что этим вопросом занимается Министерство экономики. Мы, как Министерство инфраструктуры, прислали в Министерство экономики список всех профессий в части транспорта и в целом по Министерству восстановления. Это и строительные профессии, например, в том числе, которые нужно, чтобы были забронированы, поскольку эти профессии сегодня критические для логистики страны, для экспорта, импорта, для перевозки пассажиров. И, в том числе, это компании, занимающиеся восстановлением Украины. Поэтому мы надеемся, что будут изменения в части того, что эти категории профессий будут забронированы», — сказал Деркач.

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Что касается пограничного контроля, замминистра отметил, что 18 мая вступает в силу закон о мобилизации. И здесь, по его словам, уже вопрос к Госпогранслужбе, какие конкретные документы они будут проверять для того, чтобы человек пересек границу.

Деркач рассказал, что, по большому счету, сейчас больших проблем для, например, водителей не было. Были случаи, когда водителей не выпускали за границу в пункте пропуска и задерживали. Но это были только случаи, когда эти военнообязанные находились в розыске. И тогда система пограничной службы не может их пропустить.

«Все остальные водители, сейчас можете видеть на пункте пропуска, пересекают границу, поэтому на сегодняшний день проблемы никакой нет», — сказал Деркач.

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Он также пояснил, что на сегодняшний день физические лица, согласно закону и согласно постановлению 76-го Кабинета Министров, не бронируются, поскольку есть формулировка предприятия, учреждения, организаций.

«Физические лица предприятий — это хозяйствующие субъекты, и они не подпадают как раз в части предприятий. Поэтому предприятие бронируется, физические лица предприятия — на сегодняшний день Министерство экономики не определено их в этом постановлении, согласно закону», — сказал Деркач.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что уже в ближайшем будущем может произойти коллапс в транспортной отрасли, от которого пострадают не только перевозчики, но и вся экономика Украины. Предотвратить это может только прозрачная система бронирования.

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