Бронирование сотрудников Glovo, Visa и Favbet отменили — Finance.ua

Бронирование сотрудников Glovo, Visa и Favbet отменили Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Бронирование сотрудников Glovo, Visa и Favbet отменили

Недавно народный депутат Александр Федиенко сообщил , что компании ООО «ГловоАпи Украина», ООО «Фавбет Тек», ГП «ССМ», ООО «Виза Украина», ООО «Агри Чейн» и ООО «Корт» получат возможность бронирования своих работников сроком на 6 месяцев. Позже этот приказ отменило Министерство экономики.

Как отмечается, согласно приказу № 8572 в списке забронированных на ближайшие полгода указаны такие компании как «Гловоапп Украина» (доставка Glovo), «Фавбет Тек» (компания с похожим названием принимает ставки на спорт), «ССМ» (рекламное агентство), «Виза Украина» (консультационные услуги для бизнеса, владельцы — две американские компании), фирма «Агри Чейн» (часть агрохолдинга «Астарта»).

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«Из всего списка связь с армией имеет только одна компания — „Корт“, занимающаяся разработкой систем РЭБ и беспилотников. В целом я не против экономического бронирования. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, рэбы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие, как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон…», — отметил нардеп.

Позже он добавил , что государству нужно найти непосредственно баланс по тем предприятиям, которые являются критически важными.

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был отменен. Впоследствии министер экономики Юлия Свириденко в Facebook написала , что после общественного резонанса приказ о бронировании сотрудников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech

«Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании, и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина № 76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса», — отметила министр.

Она объяснила, как выглядит процесс бронирования. Указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Министерство признало их критически важными на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами «Дія.Сіті».

После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. На основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

«Проведем обновление постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время позволит работать экономике», — подытожила Свириденко.

Справка Finance.ua:

Бизнес и другие органы могут забронировать до 50% военнообязанных работников, которые критически важны для функционирования предприятия или выполнения определенных задач.

Бронированию от мобилизации подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, местного самоуправления, других необходимых для функционирования органах во время военного положения;

работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задачи или заказы, необходимые для выполнения;

работники предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях оборонно-промышленного комплекса (без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.

Предприятия, признанные критически важными для функционирования экономики Украины, должны отвечать следующим критериям.

Сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает €1,5 млн. Сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет по меньшей мере €32 млн евро в эквиваленте. Нет задолженностей по ЕСВ. Средняя месячная заработная плата работников не меньше средней зарплаты по региону. У предприятия есть резидентство в Дія.City.

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