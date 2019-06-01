Зеленский высказался по слухам о дефолте

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.
Об этом он сказал в Брюсселе в ходе встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдис Домбровскисом, говорится в Twitter Администрации президента.
“Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией”, – подчеркнул Зеленский.
Ранее в интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.
В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.
Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.
Эксперты считают, что предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить в стране дефолт.
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