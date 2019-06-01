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Зеленский высказался по слухам о дефолте

Зеленский высказался по слухам о дефолте

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.

Об этом он сказал в Брюсселе в ходе встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдис Домбровскисом, говорится в Twitter Администрации президента.

“Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией”, – подчеркнул Зеленский.

Ранее в интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.

Эксперты считают, что предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить в стране дефолт.

По материалам Економічна Правда
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