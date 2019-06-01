Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евро

Лоу-косты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето.
Оба лоу-коста включают в самый доступный тариф перевозку только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см у Ryanair и до 40х30х20 см у Wizz Air.
Для перевозки большего количество вещей в салоне самолета необходимо дополнительно докупать услугу «приоритетная посадка».
Самые дешевые билеты Ryanair из Киева:
Братислава — от 14,99 евро, июль
Краков — от 14,99 евро, август
Варшава (Модлин) — от 14,99 евро, август
Лондон (Станстед) — от 19,99 евро, июль
Вена (Laudamotion) — от 19,99 евро, июль
Берлин — от 22,98 евро, август
Манчестер — от 23 евро, июль
Самые дешевые билеты Ryanair из Львова:
Дюссельдорф-Веце — от 14,99 евро, июль
Лондон (Станстед) — от 17,99 евро, июль
Варшава (Модлин) — от 20,19 евро, август
Самые дешевые билеты Ryanair из Одессы:
Краков — от 26,92 евро, июнь
Самые дешевые билеты Wizz Air из Киева:
Лондон (Лутон) — от 429 грн, июль, август
Люблин — от 499 грн, июнь, июль, август
Вильнюс — от 579 грн, июнь, июль, август
Копенгаген — от 649 грн, июнь, июль, август
Рига — от 649 грн, август
Вена — от 719 грн, июль, август
Самые дешевые билеты Wizz Air из Львова:
Катовице — от 289 грн, июнь, июль, август
Братислава — от 429 грн, июль, август
Копенгаген — от 579 грн, июнь, июль, август
Лондон (Лутон) — от 579 грн, июнь, июль, август
Берлин — от 649 грн, июль, август
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