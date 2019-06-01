Куда можно улететь Ryanair и Wizz Air из Украины за 30 евро

Лоу-косты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето.

Оба лоу-коста включают в самый доступный тариф перевозку только маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см у Ryanair и до 40х30х20 см у Wizz Air.

Для перевозки большего количество вещей в салоне самолета необходимо дополнительно докупать услугу «приоритетная посадка».

Самые дешевые билеты Ryanair из Киева:

Братислава — от 14,99 евро, июль

Краков — от 14,99 евро, август

Варшава (Модлин) — от 14,99 евро, август

Лондон (Станстед) — от 19,99 евро, июль

Вена (Laudamotion) — от 19,99 евро, июль

Берлин — от 22,98 евро, август

Манчестер — от 23 евро, июль

Самые дешевые билеты Ryanair из Львова:

Дюссельдорф-Веце — от 14,99 евро, июль

Лондон (Станстед) — от 17,99 евро, июль

Варшава (Модлин) — от 20,19 евро, август

Самые дешевые билеты Ryanair из Одессы:

Краков — от 26,92 евро, июнь

Самые дешевые билеты Wizz Air из Киева:

Лондон (Лутон) — от 429 грн, июль, август

Люблин — от 499 грн, июнь, июль, август

Вильнюс — от 579 грн, июнь, июль, август

Копенгаген — от 649 грн, июнь, июль, август

Рига — от 649 грн, август

Вена — от 719 грн, июль, август

Самые дешевые билеты Wizz Air из Львова:

Катовице — от 289 грн, июнь, июль, август

Братислава — от 429 грн, июль, август

Копенгаген — от 579 грн, июнь, июль, август

Лондон (Лутон) — от 579 грн, июнь, июль, август

Берлин — от 649 грн, июль, август