Крупная украинская компания планирует импортировать б/у авто из Южной Кореи

Группа компаний АИС заключила импортерское соглашение на поставку автомобилей с пробегом брендов Hyundai и KIA из Южной Кореи.

Об этом рассказал директор по маркетингу ГК АИС Сергей Боровик.

АИС планирует закупать подержанные автомобили только у официальных представителей заводов-производителей в состоянии, не нуждающемся в восстановлении, т.е. они сразу будут доступны к покупке.

Клиентам будут предлагаться только модели 2011-2014 гг. выпуска, с подтвержденным пробегом от 100 до 200 тыс. км, имеющие общую агрегатную и кузовную базу с аналогами в ЕС и Украине, что существенно упростит для владельцев их дальнейшее сервисное обслуживание.

Поставлять планируется автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, с коробкой автомат. Приобрести авто можно будет уже в конце июня – начале июля 2019 года.

“В отличие от американских аукционов, которые предлагают в основном автомобили после ДТП, официальные поставщики из Кореи предлагают автомобили, не требующие восстановления. Модельный ряд не будет пересекаться с автомобилями, которые мы планируем поставлять из США”, – сообщает Сергей Боровик.