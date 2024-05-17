Один из известнейших фондовых индексов в мире Dow Jones обновил исторический максимум — Finance.ua
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Один из известнейших фондовых индексов в мире Dow Jones обновил исторический максимум

Фондовый рынок
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Один из известнейших фондовых индексов в мире Dow Jones обновил исторический максимум
Один из известнейших фондовых индексов в мире Dow Jones обновил исторический максимум, timesofindia.indiatimes.com
Промышленный индекс Доу-Джонса впервые в истории преодолел порог в 40 000 пунктов в четверг, чему способствовал обнадеживающий отчет по инфляции.
Об этом пишет CNN.
Индекс «голубых фишек» ненадолго пересек ключевой порог на утренних торгах, но во второй половине дня снова опустился ниже линии и закрылся на отметке 39 869, снизившись на 38 пунктов, или на 0,1%.
Все три основных индекса закрылись в четверг со снижением. S&P 500 завершил день понижением на 0,2%, а Nasdaq Composite — на 0,3%.

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В среду рынки выросли до новых рекордных максимумов после того, как последний индекс потребительских цен впервые за несколько месяцев продемонстрировал замедление роста, что породило надежду на то, что Федеральный резерв может начать снижать процентные ставки уже в сентябре.
По данным Бюро статистики труда, инфляционный отчет показал, что в месячном измерении цены выросли на 0,3%, что медленнее, чем за два месяца до этого. Согласно консенсусу-оценкам FactSet, экономисты ожидали ежемесячного роста на 0,4%.
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Энтузиазма добавил еще один ключевой показатель: Апрельские розничные продажи оказались значительно слабее, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что потребители отказываются от расходов, являющихся движущей силой экономики. Расходы не достигли 0,4% роста, прогнозируемого экономистами.
«Это первый хороший отчет по индексу потребительских цен за последние четыре месяца, и он нравится рынку», — сказал Гэри Пзегео, руководитель отдела ценных бумаг с фиксированным доходом в CIBC Private Wealth US. «В совокупности [наряду с розничными продажами] это поддерживает снижение ставки ФРС осенью. Рынки дисконтируют снижение ставки в сентябре и перешли к оценке второго снижения до декабря».
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), также известный как Dow Jones или просто The Dow, — это один из самых известных фондовых индексов в мире. Он отслеживает цены на акции 30 самых крупных американских компаний, торгующихся на бирже New York Stock Exchange (NYSE).
По материалам:
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