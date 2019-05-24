День финансов, 28 мая: LIFT для поиска работы, новые купюры евро, прогноз средней зарплаты

Вторник, 28 мая. Зеленский рассказал, как зарабатывать с помощью LIFTа, а Finance.ua – с помощью программы «Бонус к депозитам».

Прошло больше месяца с момента обыска в Finance.ua. 24 апреля компания лишилась серверов и рабочих компьютеров. Интернет-ассоциация Украины направила открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в изъятия техники. ИнаУ призвала вмешаться в ситуацию ради создания в Украине условий, исключающих незаконные действия в отношении отечественного бизнеса.

К другим новостям:

Обновленные 100 и 200 евро. В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Фото можно увидеть по ссылке. Банкноты снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина.

Для любителей прогнозов. Минэкономразвития опубликовал консенсус-прогноз на 2019-2022 года. Так, средняя зарплата в Украине в 2019 году достигнет 10 301 грн, в 2020 году – 11 852 грн, в 2021 году – 13 205 грн, в 2022 году – 15 000 грн. Также в МЭРТ прогнозируют, что доллар в Украине в 2019 году в среднем будет стоить 28 гривен, а к концу года вырастет до 29 гривен. В то же время в течение 2020 года доллар в среднем будет стоить 29,18 гривен, а к концу года курс вырастет до 29,80 гривен за доллар.

LIFT для поиска работы. Команда Зеленского запустила социальный проект LIFT, на котором можно найти вакансии работы в государственном секторе. Для чего это нужно? В команде утверждают, что этим проектом они хотят объединить квалифицированных специалистов и инновации, а также обеспечить положительные изменения в стране.

Отметим, что зарабатывать можно не только с помощью LIFTа, но и на депозитах. Благодаря программе «Бонус к депозитам» от Finance,ua вы можете получить вознаграждение за оформленный вклад в выбранном вами банке. Участвовать в акции очень просто. О том, что нужно сделать, рассказываем в специальном видео:



Тем временем в столице увеличилось количество миллионеров. По результатам нынешней кампании декларирования, в Киеве 2941 человек указал в декларациях сумму дохода больше 1 миллиона гривен, это на 25% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество миллионеров проживает в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Эра бетонных дорог. Как заявляет министр инфраструктуры Владимир Омелян, с 2019 года начинается “эра” строительства бетонных дорог в Украине. Планируется, что через 3 года тысячи километров дорог будут строиться именно из бетона. Пока из бетона строится взлетная полоса в Одессе, а также будут строиться крупные инфраструктурные объекты.