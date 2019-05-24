В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры номиналом 100 и 200 евро (фото)

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В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро – они стали уже и имеют дополнительные элементы защиты.
Об этом докладывает Европейский центробанк.
Отмечается, что обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро.
Благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.
Кроме того, обновленные банкноты снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина.
Также они содержат новый элемент – голограмму, которая меняется при вращении купюры.
Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты. Новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.
Старые банкноты будут также употребляться для их естественного вывода из обращения.
При этом отмечается, что обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет.
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