ИнАУ попросила Зеленского вмешаться в ситуацию с незаконным обыском в Finance.ua

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Прошло больше месяца с момента обыска, в результате которого компания Finance.ua лишилась серверов и рабочих компьютеров. Несмотря на зафиксированные в ходе обыска нарушения со стороны правоохранителей и заявления независимых юристов о том, что действия прокуратуры незаконны, прокуратура Голосеевского района продолжает удерживать технику предприятия.
Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ), которая объединяет 220 айти-компаний, направила открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу изъятия техники в Finance.ua.
«Мы полностью поддерживаем Ваше заявление на iForum-2019 о необходимости совместных действий по изменению в сфере диджитализации. К сожалению, Ваш тезис о невозможности шантажировать бизнес изъятием документов, если они цифровые, еще не соответствует украинским реалиям. До сих пор отечественные силовики вместо выемки бумаг изымают электронные информационные системы (серверы и компьютерную технику), игнорируя положения закона о приоритетности копирования информации перед изъятием серверов и убивая бизнес предприятий», — говорится в письме Зеленскому.
В своём письме ИнАУ подчёркивает, что стоимость изъятых ГПУ серверов и компьютеров составляет 700 тысяч гривен, а работе популярного отечественного сайта нанесён значительный ущерб. ИнАУ также указывает, что действия прокуратуры создали опасность потери рабочих мест.
Ассоциация призвала Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию ради создания в Украине условий, исключающих незаконные действия в отношении отечественного бизнеса.
Ранее ИнАУ направляла письма Генеральному прокурору, Главе национальной полиции и Главе СБУ. В письмах ИнАУ указала на нарушение закона «Маски-шоу СТОП1» при обыске. Интернет-ассоциация предложила передать правоохранителям необходимое количество жёстких дисков для копирования информации с изъятых у Finance.ua компьютеров, чтобы технику вернули редакции и позволили компании нормально работать. Реакции на предложение ИнАУ со стороны правоохранительных органов не последовало.
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