0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 256 0

ИнАУ попросила Зеленского вмешаться в ситуацию с незаконным обыском в Finance.ua

Прошло больше месяца с момента обыска, в результате которого компания Finance.ua лишилась серверов и рабочих компьютеров. Несмотря на зафиксированные в ходе обыска нарушения со стороны правоохранителей и заявления независимых юристов о том, что действия прокуратуры незаконны, прокуратура Голосеевского района продолжает удерживать технику предприятия.

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ), которая объединяет 220 айти-компаний, направила открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу изъятия техники в Finance.ua.

«Мы полностью поддерживаем Ваше заявление на iForum-2019 о необходимости совместных действий по изменению в сфере диджитализации. К сожалению, Ваш тезис о невозможности шантажировать бизнес изъятием документов, если они цифровые, еще не соответствует украинским реалиям. До сих пор отечественные силовики вместо выемки бумаг изымают электронные информационные системы (серверы и компьютерную технику), игнорируя положения закона о приоритетности копирования информации перед изъятием серверов и убивая бизнес предприятий», — говорится в письме Зеленскому.

В своём письме ИнАУ подчёркивает, что стоимость изъятых ГПУ серверов и компьютеров составляет 700 тысяч гривен, а работе популярного отечественного сайта нанесён значительный ущерб. ИнАУ также указывает, что действия прокуратуры создали опасность потери рабочих мест.

Ассоциация призвала Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию ради создания в Украине условий, исключающих незаконные действия в отношении отечественного бизнеса.

Ранее ИнАУ направляла письма Генеральному прокурору, Главе национальной полиции и Главе СБУ. В письмах ИнАУ указала на нарушение закона «Маски-шоу СТОП1» при обыске. Интернет-ассоциация предложила передать правоохранителям необходимое количество жёстких дисков для копирования информации с изъятых у Finance.ua компьютеров, чтобы технику вернули редакции и позволили компании нормально работать. Реакции на предложение ИнАУ со стороны правоохранительных органов не последовало.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.