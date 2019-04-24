Юристы: обыск в Finance.ua проводился на основании незаконного решения суда

24 апреля в редакцию издания Finance.ua на пятом этаже здания по проспекту Степана Бандеры в рамках уголовного дела о мошенничестве с обыском пришли правоохранители. Обыск в компаниях «Файненс.Юа» и «Финлайн» продлился 11 часов, и зацепил не только их сотрудников, но и другие фирмы, которым не повезло оказаться соседями по офису с обыскиваемыми. Сотрудники полиции и прокуратуры изъяли технику и документы, а также раздали повестки на допросы (в том числе и сотрудникам соседствующих компаний). Директор «Файненс.Юа» оценивает ущерб от визита правоохранителей в миллион гривен, и эта сумма будет только расти.

Нашему изданию удалось получить копию определения суда, согласно которого и проводились обыски. Как оказалось, ещё 25 марта следственным судьей Голосеевского районного суда Киева в рамках уголовного производства №420181010000222 от 01.10.2018 года было дано разрешение на проведение обыска в офисных помещениях, находящихся по адресу г. Киев, пр-т Степана Бандеры, д. 13 В, 5 этаж. Определение об обыске выносила судья Александра Колдина, которую 30 июля прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей признала не соответствующей занимаемой должности.

С версией произошедшего и подробностями обыска от директора компании можно ознакомиться в нашем материале.

– Само определение вынесено по каким-то абсурдным обвинениям. Мошенники с помощью нескольких своих сайтов незаконно завладевали средствами граждан. С потенциально потерпевшим, который хотел получить кредит и оставил заявку на тех сайтах, якобы связывались какие-то люди. Они просили для получения кредита сделать страховой взнос в размере 15% от кредита, причем кредит потерпевший так и не стал получать. Таким образом людей кто-то обманул, и правоохранители считают, что мы с этим связаны, – комментировал нашему журналисту один из основателей издания «Минфин», директор ООО «Файненс.Юа» Сергей Виндерских.

Определение является незаконным – анализ

Подробный анализ определения суда по просьбе нашего издания провел управляющий партнер АО «Овчаров и Партнеры», автор книги «Обыск – признак успеха» Денис Овчаров. Юрист отметил, что решение о разрешении на проведение обыска является незаконным, необоснованным и вынесено с существенным нарушением требований действующего законодательства.

В подтверждение своего вывода юрист приводит целый ряд аргументов.

1. Прокурор не довел наличие достаточных оснований полагать, что было совершено уголовное преступление и причастность к нему ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА».

Так, указанное разрешение было предоставлено с целью отыскания и изъятия орудий совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, а именно по факту незаконного завладения должностными лицами ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА» денежными средствами граждан Украины путем введения их в заблуждение. Из постановления следует, что должностные лица указанных организаций под видом представителей финансовых учреждений связывались с пострадавшими, которые оставляли на подконтрольных им интернет-ресурсах заявки на кредит, и сообщали о необходимости оплатить обязательный страховой взнос в размере 15% от суммы кредита, а затем также и другие дополнительные платежи для получения займа. В дальнейшем перечисленные потерпевшими деньги обращались в пользу указанных организаций путем «вывода» на счета, открытые в банковских учреждениях, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Вместе с тем, ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА» никогда не занимались кредитованием граждан и не предоставляют каких-либо финансовых услуг, о чем достоверно известно органам досудебного расследования. Так, из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований усматривается, что указанные общества занимаются издательской деятельностью, предоставлением информационных, рекламных услуг, в т.ч. путем размещения информации на веб-узлах, исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения и тому подобное. В частности, указанные компании занимаются обработкой и агрегацией предложений банков и финансовых компаний, предоставляющих кредиты. Сервисы обществ позволяют сравнивать кредитные ставки и условия нескольких десятков украинских банков и микрофинансовых компаний и подавать заявку на кредит в любую из них. Все дальнейшие операции по кредитованию и предоставлению любых финансово-банковских услуг осуществляется банками, а сервисы ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА» предоставляют пользователям исключительно информацию для ознакомления с услугами таких финансовых учреждений, при этом указанные информационные услуги предоставляются пользователям бесплатно.

Именно поэтому в решении суда о разрешении на проведение обыска отсутствует любое обоснование причастности указанных обществ к описанной выше схеме незаконного завладения денежными средствами граждан. Так, органом досудебного расследования не установлено и не подтверждено любыми доказательствами, что требования о перечислении «страхового взноса в размере 15% от суммы кредита» и других платежей поступали от представителей ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА», что указанные денежные средства перечислялись на подконтрольные этим обществам счета.

Прокурором не было предоставлено никаких надлежащих и допустимых доказательств причастности ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА» к обстоятельствам вышеуказанного уголовного производства.

Кроме того, в постановлении отсутствуют какие-либо ссылки на результаты следственных (розыскных) или других процессуальных действий (протоколы допроса, временного доступа, протоколы осмотра интернет-ресурсов и т.д.), которыми бы подтверждалась изложенная в ходатайстве информация о «механизме незаконной деятельности».

Указанное не позволяет сделать однозначный вывод о достоверности изложенных сведений о наличии события уголовного преступления и его обстоятельств, невозможно установить и законность получения таких сведений, а потому следственный судья не имел права обосновывать ими судебное решение и ссылаться на них как на подтверждение любой информации.

2. Не индивидуализировано вещи и документы, которые планируется отыскать и изъять, а также не установлена их связь с уголовным правонарушением, расследуемым в данном уголовном производстве.

Так, указанным решением суда предоставлено разрешение на отыскание и изъятие финансово-хозяйственной документации, содержащей сведения о неправомерных соглашениях, финансовых операциях, а также мобильных телефонов и других носителей информации, имеющих данные об обстоятельствах совершения преступления, штампов, печатей и денежных средств, полученных преступным путем, компьютерной техники, ноутбуков и планшетов.

Вопреки требованиям ст. 234 и 235 УПК Украины, в постановлении никоим образом не конкретизировано и не указано индивидуальных признаков электронных информационных систем, на изъятие которых предоставляется разрешение. Перечень имущества в постановлении следственного судьи максимально обобщен, но не указано, каким образом указанные электронные информационные системы имеют отношение к уголовному производству и какое доказательственное значение несут в себе или на себе, и исходя из каких оснований такие вещи следует считать орудием совершения преступления.

Кроме того, следственный судья дал разрешение на изъятие денежных средств, полученных преступным путем, при том, что прокурор не представил никаких доказательств того, что денежные средства потерпевших, которыми незаконно завладели в результате описанного механизма, перечислялись на счета ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА», их должностных лиц или лиц, связанных с ними. Несмотря на это, следственный судья безосновательно пришел к выводу о возможном наличии таких средств в помещениях, где осуществляют свою хозяйственную деятельность указанные общества.

3.

Указанным постановлением предоставлено разрешение на проведение обыска не в конкретном помещении, а на всем этаже, где размещаются несколько различных обособленных друг от друга офисов, находящихся во владении или пользовании различных лиц. Вместе с тем, в постановлении о разрешении на проведение обыска должно быть четко определено конкретное помещение, в котором необходимо провести обыск с детализацией его местонахождения, для предотвращения чрезмерного вмешательства в частную жизнь граждан и недопущения произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. При этом одно постановление следственного судьи позволяет осуществить проникновение с целью проведения обыска только в одно помещение. Зато, игнорируя указанные требования, следственный судья фактически предоставил разрешение на проведение обыска во всех помещениях, расположенных на 5-м этаже здания по адресу; м. Киев, пр-т. Степана Бандеры, 13В, чем грубо нарушил права и законные интересы лиц, которые владеют указанными помещениями и осуществляют в них свою хозяйственную деятельность.

Кроме того, в постановлении не указаны конкретные лица, в фактическом владении которых находится указанное помещение, и отсутствует ссылка на любые доказательства, которыми бы прокурор подтвердил свои доводы о том, что по указанному адресу фактически осуществляют свою хозяйственную деятельность ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА».

К тому же, как было отмечено выше, прокурор не довел любую причастность указанных обществ к уголовному преступлению, которое расследуется в рамках данного уголовного производства, а потому, соответственно, и отсутствует обоснование возможности отыскания каких-либо доказательств его совершения по месту проведения указанными обществами своей хозяйственной деятельности.

4. Отсутствует обоснование того, что доступ к вещам и документам или сведениям, которые могут в них содержаться, невозможно получить органом досудебного расследования другим способом, чем путем проведения обыска.

Поскольку разрешение на проведение обыска предоставлено с целью отыскать и изъять не орудия совершения преступления, а фактически вещи и документы, которые содержат на себе следы его совершения, а также имущество, полученное в результате его совершения, то в соответствии с п.8 ч.3 ст. 234 УПК Украины и п.5 ч.5 ст.234 УПК Украины прокурор должен был доказать, а следственный судья – учесть, что обыск является наиболее целесообразным и эффективным способом отыскания и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования, а также, что доступ к ним невозможно получить другим способом.

Однако, вопреки этим положениям, указанное обоснование в постановлении суда отсутствует. Так, в частности, нет каких-либо сведений, что орган досудебного расследования предварительно обращался в ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА» с запросами о предоставлении любой финансово-хозяйственной документации в порядке ст. 93 УПК Украины, или же получал временный доступ к вещам и документам указанных обществ и органу досудебного расследования было отказано в предоставлении соответствующего доступа и информации. Следственный судья не учел, что искомые вещи и документы могли быть беспрепятственно получены органом предварительного расследования в добровольном порядке, путем проведения других следственных/процессуальных действий, однако такие меры предварительно не применялись.

– Из изложенного следует, что указанное постановление о проведении обыска вынесено с существенным нарушением требований действующего законодательства, является незаконным, необоснованным и существенно нарушает права и законные интересы ООО «Финлайн» и ООО «Файненс.ЮА», – говорит Денис Овчаров.

Юристы: определение суда – «крайне странное»

На «несостыковки» и ляпы в определении суда указывают и другие опрошенные InternetUA эксперты.

– В решении суда по обыску в Файненс.Юа больше всего смущает неоправданно большой объем помещения, в котором разрешается провести обыск. В решении указан целый этаж административного здания, но в нем напрочь отсутствует мотивация, почему обыск следует провести именно на целом этаже, где помимо компании также находятся другие юридические лица. Возникает риторический вопрос, а почему в решении указано не всё здание? Такие вольности в формулировке решения являются недопустимыми и существенно нарушают права и свободы потенциально неограниченного круга лиц, – считает эксперт, адвокат Николай Крылов.

Поддерживает коллегу и известный юрист, президент ЮК «Николас» Михаил Стрельников:

– Определение крайне странное, если не сказать больше. Судья дал разрешение на обыск и изъятие документов не в конкретных помещениях и офисах, а на 5 этаже. С учетом того, сколько уже идет расследование, и с учетом того, что прокурор ссылается на полученные данные об имеющихся доказательствах, абсолютно непонятно, почему он не указал офисы или хотя бы наличие помещений и их количество на этом этаже. Таким образом, ходатайство прокурора было недостаточно аргументировано и явно не подлежало в таком виде удовлетворению судом. Те фирмы, которые “попали под раздачу” на 5 этаже, должны подать на судью мотивированные жалобы в ВРП, – уверен эксперт.

Уже в этот четверг, как ранее сообщал нам Сергей Виндерских, сотрудники «Файненс.ЮА» начинают ходить на допросы к правоохранителям.