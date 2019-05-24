В Киеве количество миллионеров выросло на четверть

По результатам нынешней кампании декларирования, в Киеве 2941 человек указал в декларациях сумму дохода больше 1 миллиона гривен, это на 589 человек (25%) больше, чем в прошлом году.

Об этом в интервью Укринформу заявила начальник Главного управления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко.

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“В общем, столичные миллионеры задекларировали 36 млрд 505 млн гривен, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны заплатить налога на доходы физических лиц на сумму 1 млрд 930 млн гривен и более 270 млн гривен военного сбора”, – сообщила Демченко.

Она отметила, что публичные люди также активно декларировали свои доходы.

“Во время нынешней кампании декларирования только представителей шоу-бизнеса мы насчитали 111, из которых 23 – народные артисты Украины”, – рассказала чиновник столичной ГФС.

Также достаточно активны спортсмены. Кстати, футболистами и работниками «Динамо» Киев в этом году было подано 95 деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован доход в более чем 170 млн гривен, отметила Демченко.

По ее словам, наибольшее количество миллионеров проживает в Печерском (614), Шевченковском (545) и Голосеевском (314) районах столицы.

“Есть интересные данные фискальной службы Киева: самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Соломенского района столицы, задекларировавший 8 млн гривен, а родители самого молодого декларанта – 3-летнего жителя Святошинского района – отразили в декларации об имущественном состоянии и доходах получения малышом наследства на сумму 64 000 гривен”, – отметила руководитель Главного управления ГФС в г. Киеве.