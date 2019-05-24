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Команда Зеленского запустила проект LIFT для поиска вакансий в госсекторе

Команда Зеленского запустила проект LIFT для поиска вакансий в госсекторе

Команда Зеленского запустила свой анонсированный социальный проект LIFT, на котором можно найти вакансии работы в государственном секторе, а также предложить собственные идеи реформирования страны.

Об этом сказано на официальной странице президента в Facebook.

“Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие” , – говорится в сообщении.

*LIFT как инновационная платформа поможет *

  • Найти вакансию, стать специалистом и работать на изменение страны;
  • Рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
  • Представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

“Мы ожидаем большие нагрузки на сайт, поэтому если у вас возникают какие-либо вопросы или трудности, или же вы имеете пожелания или предложения по разработке проекта – пишите их в Telegram-бот, который интегрирован на сайте”, – отметили в команде.

По материалам Finance.UA
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