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В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 года

В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 года

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к концу 2019 года курс доллара в Украине составит 29 гривен за доллар.

Об этом говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Минэкономики.

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Так, в правительстве ожидают, что доллар в Украине в 2019 году в среднем будет стоить 28 гривен, а к концу года курс доллара вырастет до 29 гривен.

В то же время в течение 2020 года доллар в среднем будет стоить 29,18 гривен, а к концу года курс вырастет до 29,80 гривен за доллар.

По материалам hromadske.tv
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