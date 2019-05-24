Мининфраструктуры объявило о начале эры бетонных дорог

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С 2019 г. начинается “эра” строительства бетонных дорог в Украине, поскольку крупнейшие инфраструктурные объекты в Украине будут строиться именно из бетона.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время международной конференции в Киеве.
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“С этого года начинается эра бетонных дорог. Первые десятки бетонных дорог будут уложены именно в 2019 году, первые десятки качественных асфальтовых дорог были уложены в 2015. В прошлом году мы построили около 4 тысяч асфальтобетона. Я хочу, чтобы через 3 года тысячи километров строились из бетона”, – отметил Омелян.
По его словам, для строительства дорог, в том числе и из бетона, в государстве был создан Дорожный фонд. Именно из бетона сейчас строится взлетная полоса в Одессе, а также будут строиться крупные инфраструктурные объекты.
При этом он добавил, что производители должны тщательно следить за качеством строительства дорог, так как в случае несоблюдения технологии и экономии на материалах будет “похоронена” целая отрасль.
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