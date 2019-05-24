День финансов, 27 мая: три «коррупционные дыры», предложение Коломойского, ответ Гройсмана

Понедельник, 27 мая. Неделя началась с громких заявлений.

Facebook и глобальная крипта. Сетевые источники сообщают о планах компании Facebook по запуску собственной криптовалюты уже в следующем году. Тестирование криптовалюты под названием GlobalCoin намерены начать в конце 2019 года. Специалисты расходятся во мнении о том, насколько успешным может оказаться новый проект Facebook.

Долги? Надо быть, как Греция. Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, вновь выступил за объявление в Украине дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции. Напомним, В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.

А вот Владимир Гройсман придерживается противоположного мнения. «Дефолт – это глобальный кризис. Вспомните 90-е годы, и я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно, и от любых дефолтов, которые влекут за собой очень серьезные последствия, в первую очередь пострадают рядовые украинские граждане. Миллиардеры станут мультимиллиардерами, а люди будут на грани выживания. Поэтому в данном случае считаю, что самая главная задача – это сильная экономика», – отмечает он.

Кстати, по мнению того же Гройсмана, Украина по балансу сейчас пребывает в хорошем финансовом положении. С его слов, Украина накопила 20 млрд долларов валютных резервов. Доллар абсолютно стабилен, даже шел к снижению, а на едином казначейском счете около 60 млрд грн.

Но не все так радужно, Луценко назвал три «коррупционных дыры», через которые государство теряет деньги. Вы, конечно, можете попробовать угадать, что это за дыры. А можете перейти по ссылке и узнать версию господина Луценко.

Тем временем, У Зеленского уже заговорили о новой программе МВФ. «После избирательного цикла и формирования нового правительства, скорее всего, будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной», – заявил советник президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

Минимум полгода. В российском государственном «Сбербанке» сообщили, что возобновят попытки по продаже украинского дочернего банка самое раннее в конце 2019 года. До этого продажу банка там считают нереальной.