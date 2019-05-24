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"Для украинцев кризисов уже достаточно": Гройсман прокомментировал возможный дефолт

"Для украинцев кризисов уже достаточно": Гройсман прокомментировал возможный дефолт

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что дефолт нельзя допускать.

Об этом он заявил журналистам, видео разговора опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

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“Я вообще считаю, что даже разговоры о дефолте они не добавляют стабильности и являются достаточно вредными. Хочу сказать про три года правления, я не допустил никакого кризиса в стране и я считаю, что наша задача сегодня добросовестно выплачивать долги государства, заниматься тем, чтобы экономика росла. Хочу подчеркнуть, что эти долги государства, которые сегодня являются серьезной нагрузкой на украинских граждан. Не мы их брали, но их брали от имени украинского государства”, – заявил Гройсман.

По словам премьер-министра, Украина должна держать в мире хорошую репутацию и показать, что мы ответственная страна, страна которая ценит и уважает свои обязательства.

“Дефолт – это глобальный кризис. Вспомните 90-е годы и я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно и от любых дефолтов, которые несут за собой очень серьезные последствия в первую очередь пострадают рядовые украинские граждане.

Миллиардеры станут мульти миллиардерами, а люди будут на грани выживания. Поэтому в данном случае считаю, что самая главная задача – это сильная экономика и фактически я думаю, что та стратегия, которую выбрало мое правительство является абсолютно оправданной”, – добавил глава правительства.

По материалам ТСН
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