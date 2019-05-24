Гройсман рассказал, в каком финансовом положении пребывает Украина

Украина по балансу сейчас пребывает в хорошем финансовом положении.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью на ICTV, отвечая на вопрос ведущей о том, что от команды Зеленского уже прозвучал тезис о возможности отказа от очередного транша МВФ, учитывая рекордные золотовалютные резервы в размере 20 млрд долл.

“Сейчас страна находится по балансу в хорошем финансовом положении. Мы накопили 20 млрд долларов валютных резервов, доллар был абсолютно стабилен, даже шел к снижению, на едином казначейском счету около 60 млрд грн. Все программы финансируются. Я три года эту стабильность держал и накапливал резервы”, – подчеркнул он.

По словам главы правительства, его стратегия заключалась в том, чтобы долги отдать или снизить их до минимума. И это удалось сделать, ведь еще совсем недавно госдолг по отношению к ВВП был 80%, а сегодня 59%.

“То есть он (долг – ред.) снижается к ВВП и выходит на безопасную траекторию, и это нужно было продолжать”, – подчеркнул премьер-министр.

Комментируя переговоры с Международным валютным фондом, Гройсман сказал, что миссия МВФ работает в Украине.

“Мы в диалоге. То есть для МВФ важно, чтобы при просмотре программы была засвидетельствована четкая политика, что дальше будет делать государство”, – отметил он.