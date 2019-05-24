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У Зеленского заговорили о новой программе МВФ для Украины

У Зеленского заговорили о новой программе МВФ для Украины

После завершения досрочных парламентских выборов и формирования следующего состава правительства Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут начать переговоры о новой программе сотрудничества.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк, передает Сегодня.

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“После избирательного цикла и формирования нового правительства, скорее всего, будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной”, — сказал Данилюк.

При этом, по его словам, у Украины есть возможности выполнить условия получения очередного транша кредита и по текущей программе stand-by.

“У нас есть действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие госинституции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины и не обвинять политический процесс”, — заявил Данилюк.

Советник Зеленского уточнил, что миссия МВФ продолжает работать в Украине, а ее цель — проверить выполнение условий, которые Украина должна была выполнить для получения следующего транша, а также договориться об условиях следующего транша. По словам советника, встреча миссии МВФ с Президентом Зеленским пройдет в ближайшее время.

По материалам Сегодня
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