Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)

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Согласно информации, размещенной на сайте Фонда госимущества, Украина стала 167-м членом Международного валютного фонда в 1992 году. Всего за более 25 лет сотрудничества украинское правительство заключило 10 кредитных соглашений с МВФ.
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