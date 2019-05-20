Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда госимущества, Украина стала 167-м членом Международного валютного фонда в 1992 году. Всего за более 25 лет сотрудничества украинское правительство заключило 10 кредитных соглашений с МВФ.

В период с 1995 по 1998 годы в рамках трех годовых программ stand-by Украина получила 1,3 млрд СПЗ (1,9 млрд долларов).

В том же 1998 году Украина становится участницей новой, “Расширенной программы финансирования” ( EFF ), которая предусматривала получение кредитов на 2,6 млрд долларов. Но снова получает не весь оговоренный объем кредитования, а только часть – 1,19 млрд СПЗ (1,59 млрд долларов).

До 2008 года Украина обходилась без кредитов МВФ .

Уже в 2008 году мировой экономический кризис нанес болезненный удар по и без того нестабильному хозяйству страны. Правительство подало заявку, и в ноябре 2008 года совет директоров утвердил предоставление траншей, общая сумма которых составляла 802% процента от всей квоты Украины в МВФ . По новой программе stand-by Украина должна была получить 16,5 млрд долларов.



. По новой программе stand-by Украина должна была получить 16,5 млрд долларов. В июле 2010 года МВФ задействовал Украину в новой программе, тем самым отменив все договоренности по предыдущей. Новая программа предполагала получение 15,1 млрд долларов на 2,5 года.

7 мая 2014 года МВФ перечислил Украине 3 млрд долларов. 4 сентября состоялся второй транш – 1,3 млрд долларов.

За четыре года Украина должна была получить 17,5 млрд долларов. Первый транш состоялся в том же месяце и составлял 5 млрд долларов. Второй транш, в размере 1,7 млрд долларов, с небольшой задержкой, но все же состоялся 4 августа. После этого МВФ взял паузу. Следующая выплата состоялась только в сентябре 2016 года и составила 1 млрд долларов. В апреле 2017 года МВФ перевел ту же сумму. Стоит отметить, что впервые за все время сотрудничества с МВФ Украина дошла до четвертого транша.