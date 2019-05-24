Луценко назвал три "коррупционных дыры", через которые государство теряет деньги

В Украине остаются три основных коррупционных проблемы.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в видео на Facebook.

“За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать в Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые возвращены от коррупционеров в государственный бюджет”, – отметил Луценко.

Он отметил, что после Майдана была закрыта “колоссальная дыра, через которую выливались миллиарды из государственного бюджета – государственные закупки”. Благодаря системе ProZorro они стали автоматизированными, компьютерными.

По его словам, еще один коррупционный источник – Нафтогаз Украины. Луценко отмечает, что за эти годы было сделано очень много, чтобы прекратить хищения через так называемые совместные предприятия, через прокладки между Россией и Украиной, через двойную цену на газ и т.д.

Удалось преодолеть хищения при возвращении НДС за экспортные контракты. Также он отметил, что буквально месяц назад правительством Гройсмана была закрыта возможность для коррупции через доступ к лицензиям.

Однако, по его словам, остались открытыми еще три крупнейших проблемы. Первая – это убыточные государственные предприятия. По статистике, говорит Луценко, официально половина из них неприбыльны, треть – убыточны. “Это означает, что две трети этих предприятий работают не на государство. Для государства они убыточны либо неприбыльны”, – добавил он.

Также он обратил внимание, что большая проблема существует с коррупцией на таможне.

“По оценке специалистов, 30% доходов от таможни находятся в тени. Проще говоря, разворовываются. Поэтому электронный сканер, электронная система учета, связь с нашими партнерами по операциям экспорта-импорта во всем мире и другие меры, о которых хорошо известно специалистам, – вопрос политической воли от новой власти “, – отметил Луценко.

Третья проблема, которую отмечает Луценко, – это рейдерство, которое расцвело из-за того, что в свое время был принят закон, позволивший коммунальным предприятиям заниматься вопросами регистрации.

“Закрытие этих трех дыр позволит украинскому кораблю выйти в море. Я уверен, что сотрудничество Президента, Верховной Рады, правоохранительных органов окончательно должны закрыть источники коррупции в Украине”, – подытожил генеральный прокурор Украины.