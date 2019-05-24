Источники рассказали о планах Facebook по запуску криптовалюты GlobalCoin

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Сетевые источники сообщают о планах компании Facebook по запуску собственной криптовалюты в следующем году. Сообщается о том, что новая платёжная сеть, охватывающая 12 государств, будет развёрнута в первом квартале 2020 года. Также известно о том, что тестирование криптовалюты под названием GlobalCoin начнётся в конце 2019 года.
Ожидается, что более детальная информация о планах Facebook появится летом этого года. В настоящее время представители компании консультируются с чиновниками из Министерства финансов США и Банка Англии, обсуждая вопросы регулирования. Также ведутся переговоры с компаниями, занимающимися денежными переводами, в том числе с Western Union. Это говорит о том, что компания ищет доступные и быстрые способы отправки денежных средств, которые могут использоваться клиентами, не имеющими банковских счетов.
Проект по созданию платёжной сети и запуску собственной криптовалюты носит кодовое имя Libra. О его реализации впервые было объявлено в декабре прошлого года. Новая платёжная система позволит людям обменивать международные валюты на криптовалюту. Соответствующая ассоциация, которая займётся выполнением поставленных задач, будет организована в Швейцарии в ближайшее время.
Специалисты расходятся во мнении о том, насколько успешным может оказаться новый проект Facebook. К примеру, исследователь из Лондонской школы экономики Гаррик Хайлеман (Garrick Hileman) считает, что проект по созданию GlobalCoin может стать одним из важнейших событий за всю недолгую историю криптовалют. По некоторым данным, в настоящее время по всему миру порядка 30 млн человек используют криптовалюты.
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