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Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial Times

Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта - Financial Times

Олигарх Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, выступил за объявление Украине дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции.

Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

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«По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция», – сказал олигарх.

«Это пример для Украины», – добавил он.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительное количество денег кредита.

По материалам hromadske.tv
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