День финансов, 24 мая: МВФ и Украина, обновленный терминал "Киева", 10 бенефициаров "зеленого тарифа"

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У пятницы, 24 мая, была своя миссия — миссия МВФ.
МВФ и Украина. Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает “конструктивные” переговоры с украинской властью в Киеве.
Сколько денег дал МВФ Украине. Согласно информации, размещенной на сайте Фонда госимущества, Украина стала 167-м членом Международного валютного фонда в 1992 году. Всего за более 25 лет сотрудничества украинское правительство заключило 10 кредитных соглашений с МВФ.
МВФ и Россия. Международный валютный фонд прогнозирует низкий рост и ограниченную внешнюю поддержку, стабильно низкий рост экономики России на уровне 1,4% ВВП в течение 2019 и подчеркивает необходимость внутренних реформ. Об этом говорится в итогах Оценочной миссии Фонда, которая находилась в РФ с 14 по 24 мая
Коломойский и ПриватБанк. Бывший совладелец национализированного ПриватБанка Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем банка. Об этом он сообщил в интервью. При этом он добавил, что не хочет дестабилизировать ни ПриватБанк, ни банковскую систему отменой национализации финучреждения.
Доля коммуналки в месячных расходах украинцев. Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года. По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.
Топ-10 бенефициаров “зеленого тарифа” в 2018 году. 65% средств, выплаченных ГП “Энергорынок” за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам. Об этом свидетельствуют расчеты Bihus.Info, сделанные на основании данных о платежах Энергорынка.
Аэропорт “Киев” открыл обновленный терминал. Международный аэропорт им. Игоря Сикорского масштабно обновил основной терминал “А”, добавив 9500 квадратных метров площади, и теперь его общая площадь составляет 23 700 квадратных метров. Кроме того, на привокзальной площади перед новым крылом терминала “А” построили паркинг на 135 паркомест, и теперь здесь сможет парковаться на 40% больше автомобилей.
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